Дай відповідь на запитання ''Що найтяжче журавлям?'', що є в заголовку твору Василя Сухомлинського,своїми словами.  

Музыка
Дай відповідь на запитання ''Що найтяжче журавлям?'', що є в заголовку твору Василя Сухомлинського,своїми словами.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найтяжче журавлям покидати свою домивку та летити у тепли крайи
Гость:
Журавлям найтяжче тоді коли починаеться зима,тому їм треба летіти в зовсім чужу країну в теплі края!!!
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