В автопарку вантажних машин машин у 7разів більше, ніж легкових машин в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажівниж?

Математика

В автопарку вантажних машин машин у 7разів більше, ніж легкових машин в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажівниж?

Автор: Гость