В автопарку вантажних машин машин у 7разів більше, ніж легкових машин в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажівниж?
Математика
В автопарку вантажних машин машин у 7разів більше, ніж легкових машин в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажівниж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай, х - легкових машин, а у - вантажних. Складаємо рівняння: х*7 = у у - 162 = х 7х -162 = х 7х - х = 162 6х = 162 х = 162/6 х = 27 - легкових машин 27*7 = 189 - вантажних Відповідь: 27 легкових машин.
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