Известно ,что a и b -углы 2 четверти,cosa=-(12)/(13), sinb=(4)/(5).Найдите cos(a-b)
Алгебра
Известно ,что a и b -углы 2 четверти,cosa=-(12)/(13), sinb=(4)/(5).Найдите cos(a-b)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(a-b)=cos a*cos b+sin a*sin b Пользуемся формулой (sin a)^2+(cos a)^2=1 и учитываем знак функции (углы во второй четверти) (cos b)^2=(1-16/25)=9/25 cos b=-3/5 (sin a)^2=(1-144/169)=25/169 sin a=5/13 cos(a-b)=(-12/13)*(-3/5)+(5/13)*(4/5)=56/65
Гость:
cos(a-b)=cosacosb+sinasinb cosa=(-12/13), sinа=5/13, sinb=4/5, cosb=-3/5 cos(a-b)=cosacosb+sinasinb=(-12/13)*(-3/5)+(5/13)*(4/5)=56/65
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