Стихи о войне Ставропольских поэтов и писателей. Желательно не большое плиз

Гость: Гость:

Я шел с войны. Я шел с войны – распахнут китель, Садами пахло и весной. Я шел с войны, как победитель, Шутили встречные со мной: - Живой, сынок? – Живой, мамаша. - А мой остался на войне. Молчит, Всплакнуть не в силах даже. Ну, как ее утешить мне… - А может, он еще вернется? Кусает кончики платка. Таким вдруг жгучим стало солнце, Как этой женщины тоска. И я тоску ее живую Забыть никак все не могу. Как нашу почту полевую, Как след багряный на снегу.