Написать твір як я провела Великдень.
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Написать твір як я провела Великдень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже добре провела Великдень. Спочатку я с татусем пішла до церкви,там ми посвятили пасхи,крашанки,сіль та багато іншого,а потім ми прийшли додому й з їли по маленькому кусочку пасхи!!!!!
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