вычислитель массу оксида алюминия , который образовался в результате сгорания 2,7 г порошка алюминия.
Химия
вычислитель массу оксида алюминия , который образовался в результате сгорания 2,7 г порошка алюминия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Al+3O2=2Al2O3 nAl=2.7г/27(г/моль)=0.1 моль => nAl2O3=0.1моль/2=0.05моль mAl2O3=0.05моль* 102(г/моль) = 5.1г
Гость:
1) 4Al+3O2 = 2Al2O3 2) n(x)=m(x)/M(x) n(Al) = 2.7 г/ 27 г/моль = 0.1 моль 3) по ур-ию: n(Al)/n(Al2O3) = 4/2, -> n(Al2O3) = n(Al)/2 = 0.05 моль 4) m(x)=n(x) * M(x) m(Al2O3) = 0.05 моль * 102 г/моль = 5.1 г Ответ: 5.1 г
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