вычислитель массу оксида алюминия , который образовался в результате сгорания 2,7 г порошка алюминия.

Гость: Гость:

1) 4Al+3O2 = 2Al2O3 2) n(x)=m(x)/M(x) n(Al) = 2.7 г/ 27 г/моль = 0.1 моль 3) по ур-ию: n(Al)/n(Al2O3) = 4/2, -> n(Al2O3) = n(Al)/2 = 0.05 моль 4) m(x)=n(x) * M(x) m(Al2O3) = 0.05 моль * 102 г/моль = 5.1 г Ответ: 5.1 г