проспрягать глаголы: садимся, торопимся, спускаемся
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проспрягать глаголы: садимся, торопимся, спускаемся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я сажусь, ты садишься, мы садимся, вы садитесь, он/она садится, они садятся; я тороплюсь, ты торопишься, мы торопимся, вы торопитесь, он/она торопится, они торопятся: я спускаюсь, ты спускаешься, мы спускаемся, вы спускаетесь, он/она спускается, они спускаются.
Гость:
1. (я) сажусь (мы) садимся (ты) садишься (вы) садитесь (он, она, оно) садится (они) садятся 2. (я) тороплюсь (мы) торопимся (ты) торопишься (вы) торопитесь (он, она, оно) торопится (они) торопятся 3. (я) спускаюсь (мы) спускаемся (ты) спускаешься (вы) спускаетесь (он, она, оно) спускается (они) спускаются
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