7 мандаринов стоят329р.Сколько стоит1кг?Сколько стоит5 кг?

Математика
7 мандаринов стоят329р.Сколько стоит1кг?Сколько стоит5 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
329:7=47(руб/кг) 47*1=47(руб) - 1 кг. 47*5=235(руб)- 5 кг. Ответ: 1 кг= 47 рублей, 5кг = 235 рублей 
Гость:
329:7=47 руб.------- стоит 1 кг мандарин 47*5=235 руб.-------- стоит 5 кг мандарин.
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