При каких значениях b, c, k и l графики функций y=kx+l и y=x^2+bx+c пересекаются в точках А(-4;4) и В(-6;10)

Алгебра
При каких значениях b, c, k и l графики функций y=kx+l и y=x^2+bx+c пересекаются в точках А(-4;4) и В(-6;10)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Функций y = kx+l   и   y = x²+bx+c   пересекаются в точках  А(-4;4) и В(-6;10). Функция f(x) = kx+l   -  линейная,  она  по условию проходит через А и В  =>   А(-4;4)    ∈  f(x)  =>  { 4 = - 4k+l    =>    l = 4 + 4k   (подставим во второе уравнение) В(-6;10)  ∈  f(x)  =>  { 10 = - 6k+l   =>  10 = - 6k + 4 + 4k                                                         10  - 4 = - 2k                                                         10  - 4 = - 2k                                                          - 2k = 6                                                          k = - 3 Тогда l =  4 + 4*(-3 ) =  4 - 12 = -8 Итак уравнение  линейной ф-ции:  y = - 3x - 8 Найдем уравнение квадратичной ф-ции:  А(-4;4)    ∈  f(x)  =>    {4 = ( -4)²+b*( -4)+c      =>     { 4  = 16 - 4b + c  В(-6;10)  ∈  f(x)  =>    {10 = ( -6)²+b*( -6)+c     =>     {10 = 36 - 6b + c   (вычтем из второго уравнения  первое)   =>    6 = 20 - 2b  =>  2b = 14   =>     b = 7 тогда  4  = 16 - 4*7 + c   =>    c = 16   Итак уравнение  квадратичной ф-ции:  y = x²+7x+16 Ответ:  b = 7,     c = 16,     k = - 3,      l =  -8.  
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