В чем заключались на ваш взгляд причины крупных неудач красной армии в первые месяцы великой отечественной войны

Обществознание
В чем заключались на ваш взгляд причины крупных неудач красной армии в первые месяцы великой отечественной войны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сталин не думал, что война будет 1941 году, он не готовился к ней, хотя разведка доносила дату войны с точностью до дня. Только 22 июня ночью был оглашен приказ привести приграничные войска в боевую готовность,  но ничего этого сделано не было. Из за репрессий было сосланы и убиты многие личности - полководцы , военные деятели, которые могли бы командовать армиями. 
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