В чем заключались на ваш взгляд причины крупных неудач красной армии в первые месяцы великой отечественной войны

Гость: Гость:

Сталин не думал, что война будет 1941 году, он не готовился к ней, хотя разведка доносила дату войны с точностью до дня. Только 22 июня ночью был оглашен приказ привести приграничные войска в боевую готовность, но ничего этого сделано не было. Из за репрессий было сосланы и убиты многие личности - полководцы , военные деятели, которые могли бы командовать армиями.