ПИСЬМЕННО ПРОСКЛОНЯЙТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.МАТРОС.КАНАТ.КОРАБЛЬ

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ПИСЬМЕННО ПРОСКЛОНЯЙТЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ.МАТРОС.КАНАТ.КОРАБЛЬ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж - матрос, канат,корабль; Родительный падеж - матроса, каната, корабля; Дательный падеж - матросу, канату, кораблю; Винительный падеж - матроса, канат, корабль; Творительный падеж - матросом, канатом, кораблём; Предложный падеж - о матросе, о канате, о корабле.    
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