Найдите А5+А13 арифметической прогрессии (Аn), если А10+А8=3/4

Алгебра
Найдите А5+А13 арифметической прогрессии (Аn), если А10+А8=3/4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n-ый член арифметической прогрессии вычисляется по формуле:                                                    [latex]a_n=a_1+(n-1)d[/latex] Пользуясь этой формулой, мы будем получать [latex]a_{10}+a_8=a_1+9d+a_1+7d=2a_1+16d=\frac{3}{4}[/latex] Окончательно имеем [latex]a_5+a_{13}=a_1+4d+a_1+12d=2a_1+16d= \frac{3}{4} [/latex] Ответ: [latex]a_5+a_{13}= \frac{3}{4} [/latex]
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