Укажите предложения с ошибками в употреблении фразеологизмов.  Давно пора приподнять занавес над  этой историей. Туристы проголодались и решили уморить червячка. В выступлении лектора красной линией проходила мысль о необходимо...

Русский язык
Укажите предложения с ошибками в употреблении фразеологизмов.  Давно пора приподнять занавес над  этой историей. Туристы проголодались и решили уморить червячка. В выступлении лектора красной линией проходила мысль о необходимости беречь родную природу. Результаты не заставили себя ждать.
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1 предложение: давно пора приподнять завесу тайн над этой историей
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