Укажите предложения с ошибками в употреблении фразеологизмов. Давно пора приподнять занавес над этой историей. Туристы проголодались и решили уморить червячка. В выступлении лектора красной линией проходила мысль о необходимо...

Русский язык

Укажите предложения с ошибками в употреблении фразеологизмов. Давно пора приподнять занавес над этой историей. Туристы проголодались и решили уморить червячка. В выступлении лектора красной линией проходила мысль о необходимости беречь родную природу. Результаты не заставили себя ждать.

Автор: Гость