задача№1)среднее арифметическое трех чисел 6.Найдите эти числа,если первое в 2.5 раза больше,а второе в 1.5 раза больше третьего.Задача №2) Для приготовления салата из зеленого лука берут 150г зеленого лука и 30г сметаны.Ско-к...

Математика

задача№1)среднее арифметическое трех чисел 6.Найдите эти числа,если первое в 2.5 раза больше,а второе в 1.5 раза больше третьего.Задача №2) Для приготовления салата из зеленого лука берут 150г зеленого лука и 30г сметаны.Ско-ко сметаны потребуется повару,чтобы приготовить салат из 27 кг зеленого лука?

Автор: Гость