задача№1)среднее арифметическое трех чисел 6.Найдите эти числа,если первое в 2.5 раза больше,а второе в 1.5 раза больше третьего.Задача №2) Для приготовления салата из зеленого лука берут 150г зеленого лука и 30г сметаны.Ско-к...
Математика
задача№1)среднее арифметическое трех чисел 6.Найдите эти числа,если первое в 2.5 раза больше,а второе в 1.5 раза больше третьего.Задача №2) Для приготовления салата из зеленого лука берут 150г зеленого лука и 30г сметаны.Ско-ко сметаны потребуется повару,чтобы приготовить салат из 27 кг зеленого лука?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+2,5х+1,5х=6*3 5х=18 х=18:5 х= 3,6------- третье число 2,5*3,6=9-------- первое число 1,5*3,6=5,4 -----второе число или (х+1,5х+2,5х):3=6 5х:3=6 5х=6*3 5х=18 х=3,6----------------третье число 1,5*3,6=5,4---------второе число 2,5*3,6=9-----------первое число 1кг=1000 г 27 кг=27000 г 150г лука ------------- 30г сметаны 27000г лука ----------- ? г сметаны 27000*30:150=5400 г=5кг400г ------------ сметаны потребуется повару.
Гость:
1)(х+1.5х+2.5х):3=6 5х=18 х=18:5 х=3.6-третье число. 1.5*3.6=5.4-второе число. 2.5*3.6=9-первое число. 2)27кг=27000г 150г-30г 27000г-х г 30*27000:150=5400г=5.4кг сметаны-потребуется.
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