Начерти окружность радиусом 2 см . Проведи в ней диаметр. Соедини отрезками концы диаметра с любой точкой окружности . Проверь, какого вида треугольник получился.

Математика

Начерти окружность радиусом 2 см . Проведи в ней диаметр. Соедини отрезками концы диаметра с любой точкой окружности . Проверь, какого вида треугольник получился.

Автор: Гость