Начерти окружность радиусом 2 см . Проведи в ней диаметр. Соедини отрезками концы диаметра с любой точкой окружности . Проверь, какого вида треугольник получился.

Математика
Начерти окружность радиусом 2 см . Проведи в ней диаметр. Соедини отрезками концы диаметра с любой точкой окружности . Проверь, какого вида треугольник получился.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это вписанный  треугольник
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