Площадь каждого из трёх садовых участков равна 12 гаи .с первого участка собрали 1029,6 центнеров яблок,со второго 918 центнеров,а с третьего 1166,4 центнеров .Найдите среднюю урожайность участков
Математика
Площадь каждого из трёх садовых участков равна 12 гаи .с первого участка собрали 1029,6 центнеров яблок,со второго 918 центнеров,а с третьего 1166,4 центнеров .Найдите среднюю урожайность участков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1029,6:12=85,8ц---------- с первого участка собрали 918:12=76,5ц------------- со второго участка собрали 1166,4:12=97,2ц---------- с третьего участка собрали (85,8+76,5+97,2):3=86,5ц------- средняя урожайность участков.
Гость:
Среднююурожайность найдем с помошью среднего арифметического. Для этого нам надо сложить все яблоки: 1029,6+918+1166,4=3114ц а затем разделить их на наши участки (учитавая, что их 3, получится 12*3=36 га) итак, у нас получится, что 3114/36=86,5ц вот и ответ))
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