Площадь каждого из трёх садовых участков равна 12 гаи .с первого участка собрали 1029,6 центнеров яблок,со второго 918 центнеров,а с третьего 1166,4 центнеров .Найдите среднюю урожайность участков

Гость: Гость:

Среднююурожайность найдем с помошью среднего арифметического. Для этого нам надо сложить все яблоки: 1029,6+918+1166,4=3114ц а затем разделить их на наши участки (учитавая, что их 3, получится 12*3=36 га) итак, у нас получится, что 3114/36=86,5ц вот и ответ))