Подбери несколько решений каждого неравенства a)90000 * y меньше 360000 b)d - 300 больше 8000 Помогите пожалуйста!!!
Математика
Подбери несколько решений каждого неравенства a)90000 * y меньше 360000 b)d - 300 больше 8000 Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 90000 * y < 360000 | :90000y<4Все числа подходят в промежутке от минус бесконечности до четырехНапример -10, 0, 2, -50, 1б) d - 300 > 8000-300 переносим вправо, при этом поменяв знак на ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ.d> 8000+300d>8 300Сюда подходят все числа в промежутке от 8300 до плюс бесконечностиТо есть, 10 000, 8301, 8999, 9000
Гость:
90000* у < 360000 y= 1 y=2 e=3 d-300 >8000 d=8301 d=8302 d=8303
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