в треугольнике АВС проведена биссектриса AL,AL=LB,а угол В равен 23.найдите угол С.
Геометрия
в треугольнике АВС проведена биссектриса AL,AL=LB,а угол В равен 23.найдите угол С.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В=угла LВА, угол САВ=2угла В = 23*2=46 угол С=180-23-46=111
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