От железнодорожной станции в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое растояние будет между ними через 10 минут, если один электропоезд движется со скоростью 72 км/ч, а другой 84 км/ч?

Математика

От железнодорожной станции в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое растояние будет между ними через 10 минут, если один электропоезд движется со скоростью 72 км/ч, а другой 84 км/ч?

Автор: Гость