От железнодорожной станции в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое растояние будет между ними через 10 минут, если один электропоезд движется со скоростью 72 км/ч, а другой 84 км/ч?
Математика
От железнодорожной станции в противоположных направлениях отошли два электропоезда. Какое растояние будет между ними через 10 минут, если один электропоезд движется со скоростью 72 км/ч, а другой 84 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(72+84):6=26(км) 10 мин = 1/6 часа
Гость:
10мин=1/6часа. 1)72+84=156км/ч-скорость удаления. 2)156:6*1=26км-будет между ними через 10мин.
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