на каждые 2 одинаковых по фасону и размеру платья идет по 7 м шелка.сколько потребуется ткани на 5 таких же платьев?

Математика

на каждые 2 одинаковых по фасону и размеру платья идет по 7 м шелка.сколько потребуется ткани на 5 таких же платьев?

Автор: Гость