на каждые 2 одинаковых по фасону и размеру платья идет по 7 м шелка.сколько потребуется ткани на 5 таких же платьев?
Математика
на каждые 2 одинаковых по фасону и размеру платья идет по 7 м шелка.сколько потребуется ткани на 5 таких же платьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7;2= 3,5 метров на 1 платье 2) 5 х3,5 =17,5метров на 5 платьев
Гость:
7/2=3.5(м)-на одно платье. 3,5*5=17,5(м)-на 5 платьев. Ответ:17,5м
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