Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а е...
Математика
Старинная задача. Прохожий,догнавший другого,спросил:Как далеко до деревни, которая у нас впереди? Ответил другой прохожий: Расстояние от той деревни, от которой ты идёшь, ровно треть части всего расстояния между деревнями, а если ещё пройдешь 2 версты, тогда будешь ровно посередине между деревнями.Сколько верст осталось ещё идти первому прохожему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если x - расстояние между деревнями x/3 + 2 = x/2; x = 12 Пешеход прошёл 12 : 3 = 4 версты 12-4=8 верст
Гость:
2 версты - это 1/6 от всего растояния (1/2 - 1/3 = 1/6) отсюда следует, что растояние между деревнями = 12 верст и первому прохожему осталось идти ещё 2/3 пути = 8 верст
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