первая и вторая труба наполняют бассейн за 18 часов. Первая и третья труба наполняют этот же бассейн за 12 часов, а вторая и третья - за 9 часов , За сколько часов наполняет бассейн три трубы одновременно

Математика

первая и вторая труба наполняют бассейн за 18 часов. Первая и третья труба наполняют этот же бассейн за 12 часов, а вторая и третья - за 9 часов , За сколько часов наполняет бассейн три трубы одновременно

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