первая и вторая труба наполняют бассейн за 18 часов. Первая и третья труба наполняют этот же бассейн за 12 часов, а вторая и третья - за 9 часов , За сколько часов наполняет бассейн три трубы одновременно
Математика
первая и вторая труба наполняют бассейн за 18 часов. Первая и третья труба наполняют этот же бассейн за 12 часов, а вторая и третья - за 9 часов , За сколько часов наполняет бассейн три трубы одновременно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/18-скорость первой трубы 1/12-скорость второй трубы 1/9-скорость третьей трубы 1/18+1/12+1/9=1/4 - скорость трех труб Ответ: за 4 часа.
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