Сколько символов в тексте, если мощность алфавита равна 8 символа, а объем информации равен 1,5 Кб.
Экономика
Сколько символов в тексте, если мощность алфавита равна 8 символа, а объем информации равен 1,5 Кб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем информационный объем сообщения из килобайт в биты: I = 1.5*1024*8=12288. i=3 (2^3=8) бита приходится на один символ: К=I/i=12288/3=4096 символов. Ответ: 4096 символов.
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