Сколько символов в тексте, если мощность алфавита равна 8 символа, а объем информации равен 1,5 Кб.

Экономика

Сколько символов в тексте, если мощность алфавита равна 8 символа, а объем информации равен 1,5 Кб.

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