В читабельном зале библиотеки 24 человека,средний возраст которых равен 21 году.Когда из зала вышел один человек,средний возраст оставшихся стал равным 20 годам.Сколько лет человеку,вышедшему из зала?

Математика
В читабельном зале библиотеки 24 человека,средний возраст которых равен 21 году.Когда из зала вышел один человек,средний возраст оставшихся стал равным 20 годам.Сколько лет человеку,вышедшему из зала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*21=504 года - на всех 24 человек в читательном зале  23*20=460 - на всех 23 человек, оставшихся в читательном зале  ВЫШЕДШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ 504-460=44 года
Гость:
1) 24*21=504г-общий возраст всех в зале. 2) 24-1=23чел- осталось в зале. 3) 23*20=460л-оставшимся в зале. 4) 504-460=44г- человеку, который вышел.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Zn+H2So4=H2S+ZnSo4+H2o помогите решить пример по овр особенно расставить степени окисления
Ответить
Русский язык
помогите вставлять букву вместо "...."(приставка прЕ или прИ) и в скобках напишите ПОЧЕМУ плизззз! Например: приобрести (приближение, присоединени...
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему "День моей мамы" тоесть чем она занимается за весь целый день
Ответить
Геометрия
Боковое ребро и высота правильной пирамиды равны 3√2 и √6. Найти S бок. поверхности.
Ответить
Математика
Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?
Ответить