В читабельном зале библиотеки 24 человека,средний возраст которых равен 21 году.Когда из зала вышел один человек,средний возраст оставшихся стал равным 20 годам.Сколько лет человеку,вышедшему из зала?
Математика
В читабельном зале библиотеки 24 человека,средний возраст которых равен 21 году.Когда из зала вышел один человек,средний возраст оставшихся стал равным 20 годам.Сколько лет человеку,вышедшему из зала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*21=504 года - на всех 24 человек в читательном зале 23*20=460 - на всех 23 человек, оставшихся в читательном зале ВЫШЕДШЕМУ ЧЕЛОВЕКУ 504-460=44 года
Гость:
1) 24*21=504г-общий возраст всех в зале. 2) 24-1=23чел- осталось в зале. 3) 23*20=460л-оставшимся в зале. 4) 504-460=44г- человеку, который вышел.
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