помогите вставлять букву вместо "...."(приставка прЕ или прИ) и в скобках напишите ПОЧЕМУ плизззз! Например: приобрести (приближение, присоединение); Пр...бывать пр расписанию, пр...скорбный факт, пр...светлый образ, старинные...

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прибывать по рассписанию(действие означает приближение), прескорбный факт(высокая степень можно заменить пре словом очень ), пресветлый образ(высокая степень можно заменить пре словом очень), предания (можно заменить приставкой пере), придание формы (доведение до конца действия), придание сил, преданный человек, приклонить ветку(неполнота действия),преобразовать природу(пере), привести примеры, презирать трусов, презреть человека, новый приемник, преемственность поколений, прекращать споры, претворить мечту в жизнь, преклонить колена, приходящей трудности, приткнуться о камень, примирять посорившихся