помогите вставлять букву вместо "...."(приставка прЕ или прИ) и в скобках напишите ПОЧЕМУ плизззз! Например: приобрести (приближение, присоединение); Пр...бывать пр расписанию, пр...скорбный факт, пр...светлый образ, старинные...
Русский язык
помогите вставлять букву вместо "...."(приставка прЕ или прИ) и в скобках напишите ПОЧЕМУ плизззз! Например: приобрести (приближение, присоединение); Пр...бывать пр расписанию, пр...скорбный факт, пр...светлый образ, старинные пр..дания, пр...дание форма изделия, пр...дание силы, пр...данный человек, пр...клонить ветку, пр...образовать природу,пр...вести примеры, ,пр...зирать трусов, пр...зреть человеком, новый пр...емник,,пр...емственность поколене ,пр...кращать споры, пр...творить мечту в жизнь, пр...клонить колена перед памятью павших, пр...ходящий трудности, пр...ткнуться о камень, пр...мирять посорившихся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прибывать по рассписанию
Гость:
прибывать по рассписанию(действие означает приближение), прескорбный факт(высокая степень можно заменить пре словом очень ), пресветлый образ(высокая степень можно заменить пре словом очень), предания (можно заменить приставкой пере), придание формы (доведение до конца действия), придание сил, преданный человек, приклонить ветку(неполнота действия),преобразовать природу(пере), привести примеры, презирать трусов, презреть человека, новый приемник, преемственность поколений, прекращать споры, претворить мечту в жизнь, преклонить колена, приходящей трудности, приткнуться о камень, примирять посорившихся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Математика
Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?
Математика
В двух театральных кассах было 705 билетов.Когда из первой кассы продали 267 билетов,в ней осталось 123 билета.Сколько билетов бало в каждой кассе ...