Сочинение на тему "День моей мамы" тоесть чем она занимается за весь целый день

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Может моё не подойдет , но я попробую!! "День моей мамы" Моя мама целый день чем-то занята. У неё никогда нет покоя. Она всегда моет посуду, убирает, и конечно же играет со мной. У моей мамы всегда найдётся свободное время чтобы сходить в магазин за чем либо. Берегите своих мам, ведь когда-то и у вас такое будет!