Сочинение на тему "День моей мамы" тоесть чем она занимается за весь целый день
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Сочинение на тему "День моей мамы" тоесть чем она занимается за весь целый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может моё не подойдет , но я попробую!! "День моей мамы" Моя мама целый день чем-то занята. У неё никогда нет покоя. Она всегда моет посуду, убирает, и конечно же играет со мной. У моей мамы всегда найдётся свободное время чтобы сходить в магазин за чем либо. Берегите своих мам, ведь когда-то и у вас такое будет!
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