1)Запиши число.в якому 24 тисячи.а сотень -у 2 рази .десятків-у 3 рази.й одиниць - у 4 рази меньше.ніж тисяч.                                                               2)Собака погнався за лисицею.що була на відстані 200 м ...

Гость: Гость:

1. тисяч - 24, тобто 24000 сотень - 24/2=12, 1200 десятків - 24/3=8, 80 одиниць - 24/4=6, 6 Додаємо: 24000+1200+80+6=25286 2. рішити цю задачу можна найпростішим і найдовшим способом: через 1 хв собака буде на відстані 460м від початку, а лисиця - 420+200=620м. через 2 хв - собака 460+460 = 920м лисиця 620+420 = 1040м через 3 хв - собака 920+460 = 1380м лисиця 1040+420 = 1460м через 4 хв - собака 1380 +460 = 1840м лисиця 1460+420 = 1880м через 5 хв - собака 1840+460 = 2300м лисиця 1880+420 = 2300м Отже, через 5хвилин собака наздожене лисицю. Можна таким способом: Різниця між відстаню собаки та лисиці 200 м, а швидкість собаки за хвилину на 40 м більша. 1) 460-420 = 40 (м/хв) - швидкість собаки більша. 2) 200/40 = 5 (хв) - наздожене собака лисицю. Відповідь: через 5 хвилин собака наздожене лисицю.