какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ?
Физика
какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ? I=6/2=3A
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