какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ?

Физика
какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
какова силы тока в проводнике ,если за 2 с через поперечное сечение этого проводника проходит заряд 6 кл ?   I=6/2=3A
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
MN и NK-отрезки касательных,проведенных к окружности с центром О, угол MNK-90грудсов. Найдите радиус если 0N= 2 корня из 2
Ответить
Обществознание
Как управлялся Древнейший Рим? Какое устройство имело Римское войско? Срочно надоо.
Ответить
Математика
152179:634=?  149135=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях дв...
Ответить
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых детали.Сколька часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталий,если в час он будетизготавливать н...
Ответить
Биология
1) Что такое популяция? 2) Примеры популяции( растений и животных) примерно 2-3 шт.
Ответить