За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых детали.Сколька часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталий,если в час он будетизготавливать на одну деталь больше.
Математика
За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых детали.Сколька часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталий,если в час он будетизготавливать на одну деталь больше.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)63:7=9(д)-в час сначала 2)9+1=10(д) стало в час 3)70:10=7 (ч)Ответ:7 часов.
Гость:
63:7=9 столько деталей делает токарь в час.теперь 70-63=7 деталей не хватает до семидесяти.теперь 9 деталей это первый час.10 это второй.11 это третий.12 это четвертый.13 это пятый.14 это шестой.9+10+11+12+13+14=69это за шесть часов.плюс одна деталь(60:9=6минут 6 секунд).итого:шесть часов шесть минут и шесть секунд!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Математика
от дома до школы 1 км 200 м.Это расстояние Миша проходит за 12 мин а Сережа живущий в этом же доме за 15 мин. Насколько метров в минуту Сережа долж...