За 7 часов токарь изготовил 63 одинаковых детали.Сколька часов ему потребуется для изготовления 70 таких деталий,если в час он будетизготавливать на одну деталь больше.

Гость: Гость:

63:7=9 столько деталей делает токарь в час.теперь 70-63=7 деталей не хватает до семидесяти.теперь 9 деталей это первый час.10 это второй.11 это третий.12 это четвертый.13 это пятый.14 это шестой.9+10+11+12+13+14=69это за шесть часов.плюс одна деталь(60:9=6минут 6 секунд).итого:шесть часов шесть минут и шесть секунд!