Как управлялся Древнейший Рим? Какое устройство имело Римское войско? Срочно надоо.
Обществознание
Как управлялся Древнейший Рим? Какое устройство имело Римское войско? Срочно надоо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управлялся с помощью сената и с помощью 2-ух консулов,1-консул экономическим продвижением страны,а 2-ой военной силой. Устройство это были легионеры-основные силы,а центурионы им управляли.
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