152179:634=? 149135=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В кото...

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152179:634=? 149135=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В котором часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояение пройдёт к этому времени каждый катер?

Автор: Гость