152179:634=?  149135=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В кото...

Математика
152179:634=?  149135=? ____________________________________________________________________В 19ч от пристани отошли в протиположных направлениях два быстроходных катера.Средняя скорость одного них 48км\ч,другого - 52км\ч.В котором часу расстояние между катерами будет равно 300км?Какое расстояение пройдёт к этому времени каждый катер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
152179:634=240(ост.19)   1)48+52=100км/ч-скорость удаления. 2)300:100=через 3 часа расстояние между ними будет равно 300км. 3)19+3=в 22ч 00мин-расстояние между ними будет равно 300км. 4)48*3=144км-пройдёт один за 3 часа. 5)52*3=156км-пройдёт второй за 3 часа.
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