(204,12:10,5- 3,2*1,2)*6,5+7:2одна третья=
Математика
(204,12:10,5- 3,2*1,2)*6,5+7:2одна третья=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(204,12:10,5-3,2*1,2)*6,5+7:2 1/3=104,4 1)204,12:10,5=19,44 2)3,2*1,2=3,84 3)19,44-3,84=15,6 4)15,6*6,5=101,4 5)7:21/3=7:7/3=7*3/7=3 6)101,4+3=104,4
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