Разность двух натуральных чисел равна 1. Сумма этих чисел меньше их произведения на 19. Найдите эти числа

Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1. Сумма этих чисел меньше их произведения на 19. Найдите эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число будет х, а второе - у. Разность двух натуральных чисел равен 1, то есть, (x-y=1), а сумма этих меньше их произведения на 19, то есть, (x+y=xy-19). Составим систему уравнений [latex]\displaystyle + \left \{ {{x-y=1} \atop {x+y=xy-19}} \right. \Rightarrow \left \{ {{x-y=1} \atop {2x=xy-18}} \right. \Rightarrow \left \{ {{x=1+y} \atop {2(1+y)=y(1+y)-18}} \right. \\\\ 2+2y=y+y^2-18\\ y^2-y-20=0[/latex] Решаем квадратное уравнение через дискриминант [latex]D=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot1\cdot(-20)=1+80=81\\ \sqrt{D}=9 [/latex] Поскольку D>0, то квадратное уравнение имеет 2 корня. [latex]y_1= \dfrac{-b+ \sqrt{D} }{2a} = \dfrac{1+9}{2\cdot1} =5[/latex] [latex]y_2=\dfrac{-b- \sqrt{D} }{2a} = \dfrac{1-9}{2\cdot1}=-4[/latex] - не натуральное число. [latex]x_1=1+y_1=1+5=6[/latex] Итак, первое число будет 6, а второе - 5. Ответ: 6 и 5.
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