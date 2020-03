Разность двух натуральных чисел равна 1. Сумма этих чисел меньше их произведения на 19. Найдите эти числа

Гость: Гость:

Пусть первое число будет х, а второе - у. Разность двух натуральных чисел равен 1, то есть, (x-y=1), а сумма этих меньше их произведения на 19, то есть, (x+y=xy-19). Составим систему уравнений [latex]\displaystyle + \left \{ {{x-y=1} \atop {x+y=xy-19}} \right. \Rightarrow \left \{ {{x-y=1} \atop {2x=xy-18}} \right. \Rightarrow \left \{ {{x=1+y} \atop {2(1+y)=y(1+y)-18}} \right. \\\\ 2+2y=y+y^2-18\\ y^2-y-20=0[/latex] Решаем квадратное уравнение через дискриминант [latex]D=b^2-4ac=(-1)^2-4\cdot1\cdot(-20)=1+80=81\\ \sqrt{D}=9 [/latex] Поскольку D>0, то квадратное уравнение имеет 2 корня. [latex]y_1= \dfrac{-b+ \sqrt{D} }{2a} = \dfrac{1+9}{2\cdot1} =5[/latex] [latex]y_2=\dfrac{-b- \sqrt{D} }{2a} = \dfrac{1-9}{2\cdot1}=-4[/latex] - не натуральное число. [latex]x_1=1+y_1=1+5=6[/latex] Итак, первое число будет 6, а второе - 5. Ответ: 6 и 5.