Цена 1 метра ткани 510 тг какова стоимость 2,63 м ткани?

Математика
Цена 1 метра ткани 510 тг какова стоимость 2,63 м ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать полную стоимость купленной ткани, нужно ее количество умножить на цену одного метра.  2,63*510 =1341,3 тг
Гость:
1 метра ткани-------- 510 тг 2,63 м ткани-----------? тг 2,63*510:1=1341,3 тг----------стоимость 2,63 м ткани.
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