В двух театральных кассах было 705 билетов.Когда из первой кассы продали 267 билетов,в ней осталось 123 билета.Сколько билетов бало в каждой кассе сначала?
Математика
В двух театральных кассах было 705 билетов.Когда из первой кассы продали 267 билетов,в ней осталось 123 билета.Сколько билетов бало в каждой кассе сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 267+123=390 (б.) - было в первой кассе. 2) 705-390=315 (б.) - было во второй. Ответ: 390 билетов было в первой кассе и 315 билетов было во второй.
Гость:
267+123=390 билетов -------было в первой кассе 705-390=315 билетов -------было во второй кассе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
маршрут в 48км туристы прошли за 2 дня. В первый день они прошли на 10 км меньше, чем во второй. Сколько прошли туристы в первый день.
Математика
1)Запиши число.в якому 24 тисячи.а сотень -у 2 рази .десятків-у 3 рази.й одиниць - у 4 рази меньше.ніж тисяч. ...
Алгебра
Разность двух натуральных чисел равна 1. Сумма этих чисел меньше их произведения на 19. Найдите эти числа