маршрут в 48км туристы прошли за 2 дня. В первый день они прошли на 10 км меньше, чем во второй. Сколько прошли туристы в первый день.  

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Пусть пройденный во второй день путь х, тогда первый х-10Всего они прошли 48 кмСоставим уравнениех+х-10=48 (т.е 1 день + 2 день = 48 км)переносим 10 вправо С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ знаком, а х складываем2х=48+102х=58х=29 это стоклько км сколько они прошли во второй деньчтобы найти сколько в первый день они прошли нежно 29-10=19 км они прошли в первый деньответ 19 км