Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?

Математика

Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?

Автор: Гость