Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?
Математика
Гепард пробегает 11километров за 5 минут,а черепаха проползает 50 метров за 10 минут .Во сколько раз скорость черепахи меньше скорости гепарда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11км=11000м 11000:5=2200м за 1 мин. 50:10=5м за 1 мин. 2200:5=440 Ответ: в 440 раз меньше.
Гость:
Объясниния: 11км=11000м Решение: 1)11000:5=2200(м.)- за 1 минуту. 2)50:10=5(м.)- за 1 минуту. 3)2200:5=440(раз.) (11000:5):(50:10)=440(раз) Ответ: в 440 раз меньше.
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