Боковое ребро и высота правильной пирамиды равны 3√2 и √6. Найти S бок. поверхности.
Геометрия
Боковое ребро и высота правильной пирамиды равны 3√2 и √6. Найти S бок. поверхности.
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