Zn+H2So4=H2S+ZnSo4+H2o помогите решить пример по овр особенно расставить степени окисления
Химия
Zn+H2So4=H2S+ZnSo4+H2o помогите решить пример по овр особенно расставить степени окисления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Zn + 5H2SO4 = H2S + 4ZnSO4 + 4H2O Zn⁰ - 2e = Zn²⁺ 4 окисление S⁺⁶ + 8e = S²⁻ 1 восстановление
Гость:
итакстепень окисления изменили следующие элементы Zn(o)наZn(+2) и S(+6)наS(-2) Zn-2e=Zn|8|4-востановитель S+8e=S |2|1-окислитель 4Zn+5H2So4=H2S+4ZnSo4+4H2o
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