Ребят помогите пж решить: Высота плотины гидроэлектростанции 12 метров,мощность водяного потока=3МВт,найдите обьём воды падающий с плотины за 1 минуту.
Физика
Ребят помогите пж решить: Высота плотины гидроэлектростанции 12 метров,мощность водяного потока=3МВт,найдите обьём воды падающий с плотины за 1 минуту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=3*10^6 Вт p=1000 кг/м(кубических) g=10м/c^2 h=12м 1минута= 60 сек Найти V-? Решение: P=A/t A=Pt=3*10^6*60=180*10^6 Дж m=pV(плотность на объём) A=mgh=pVgh; V=A/pgh=180*10^6/1000 *10*12=1500м (кубических)
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