Ребят помогите пж решить: Высота плотины гидроэлектростанции 12 метров,мощность водяного потока=3МВт,найдите обьём воды падающий с плотины за 1 минуту.

Физика
Ребят помогите пж решить: Высота плотины гидроэлектростанции 12 метров,мощность водяного потока=3МВт,найдите обьём воды падающий с плотины за 1 минуту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=3*10^6 Вт   p=1000 кг/м(кубических)  g=10м/c^2          h=12м  1минута= 60 сек Найти V-?   Решение: P=A/t  A=Pt=3*10^6*60=180*10^6 Дж  m=pV(плотность на объём)   A=mgh=pVgh; V=A/pgh=180*10^6/1000 *10*12=1500м (кубических)   
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