1. Почему эмбрион развивается в полости матки, а не в маточной трубе? 2. Первый крик новорождённого совпадает с его первым вздохом. Что служит причиной возбуждения дыхательного центра?
Биология
1. Почему эмбрион развивается в полости матки, а не в маточной трубе? 2. Первый крик новорождённого совпадает с его первым вздохом. Что служит причиной возбуждения дыхательного центра?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крик новорождённого вызывается инстинктом. Т.е. цепочкой последовательных врождённых рефлексов. Как только в его лёгкие попадает воздух, подается сигнал в мозг, он кричит, лёгкие расправляются и он начинает дышать.
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