1. Почему эмбрион развивается в полости матки, а не в маточной трубе? 2. Первый крик новорождённого совпадает с его первым вздохом. Что служит причиной возбуждения дыхательного центра?

Биология

1. Почему эмбрион развивается в полости матки, а не в маточной трубе? 2. Первый крик новорождённого совпадает с его первым вздохом. Что служит причиной возбуждения дыхательного центра?

Автор: Гость