Скласти план до 1 пункту. Оповідання ; "Химера лісового озера"! СССРРРОООЧЧЧНННООО!!!!!!!!!!
Музыка
Скласти план до 1 пункту. Оповідання ; "Химера лісового озера"! СССРРРОООЧЧЧНННООО!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Вітання Ірини Семенівни. 2. Новий предмет - Зоологія. 3. Порада вчительки. 4. Віра Семенівна дає завдання на літо. 5. Розмова між друзями. 6. Хлопці їдуть до бабусі. Якщо план занадто великий, можеш деякі пункти упустити.
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