до поданих порівнянь допишіть дієслова з довідки . Довідка: спати,походжати,почуватися,чути,писати,боятися,торохтіти,спалахнути,рости,працювати! Слова: ...як сорока ...як сірниу ...як муха пролетить ...як пава ...як убитий ...я...

Қазақ тiлi

до поданих порівнянь допишіть дієслова з довідки . Довідка: спати,походжати,почуватися,чути,писати,боятися,торохтіти,спалахнути,рости,працювати! Слова: ...як сорока ...як сірниу ...як муха пролетить ...як пава ...як убитий ...як віл ...як курка лапою ...як риба у воді ...як з води ...чк вогню

Автор: Гость