до поданих порівнянь допишіть дієслова з довідки . Довідка: спати,походжати,почуватися,чути,писати,боятися,торохтіти,спалахнути,рости,працювати! Слова: ...як сорока ...як сірниу ...як муха пролетить ...як пава ...як убитий ...я...
Қазақ тiлi
до поданих порівнянь допишіть дієслова з довідки . Довідка: спати,походжати,почуватися,чути,писати,боятися,торохтіти,спалахнути,рости,працювати! Слова: ...як сорока ...як сірниу ...як муха пролетить ...як пава ...як убитий ...як віл ...як курка лапою ...як риба у воді ...як з води ...чк вогню
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Торохтіти, як сорока; спалахнути, як сірник; чути, як муха пролетить; походжати, як пава; спати, як убитий; працювати, як віл; писати, як курка лапою; почуватися, як риба у воді; рости, як з води; боятися, як вогню.
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