Машина сначала проехала 455 км ,а затем ещё 260 км с постоянной скоростью.Сколько часов машина была в пути,если вторую часть пути она проехала на 3 часа быстрее,чем первую?

Математика

Машина сначала проехала 455 км ,а затем ещё 260 км с постоянной скоростью.Сколько часов машина была в пути,если вторую часть пути она проехала на 3 часа быстрее,чем первую?

Автор: Гость