Машина сначала проехала 455 км ,а затем ещё 260 км с постоянной скоростью.Сколько часов машина была в пути,если вторую часть пути она проехала на 3 часа быстрее,чем первую?

Математика
Машина сначала проехала 455 км ,а затем ещё 260 км с постоянной скоростью.Сколько часов машина была в пути,если вторую часть пути она проехала на 3 часа быстрее,чем первую?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
455-260=195 разница в расстоянии- это расстояние машина проехала за 3 часа 195/3=65 км/ч  скорость машины 455+260=715 полное расстояниие которое проехала машина 715/65=11 часов- время машины в пути
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