В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 238 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 7 дней?
Алгебра
В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 238 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 7 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30*238=7140г(7кг 140г)-нужно 238 людям на 1 день. 2)7140*7=49980г(49кг 980г)-нужно на 7 дней. ОТВЕТ: 49 КИЛОГРАММОВЫХ УПАКОВОК И 980Г(ОСТАТОК)=50 УПАКОВОК.
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