В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 238 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 7 дней?

Алгебра

В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 238 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 7 дней?

Автор: Гость