Одна сторона трикутника на 9см менша від другої.в 2 рази менша від третьої! Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметрдоривнює 105см.
Математика
Одна сторона трикутника на 9см менша від другої.в 2 рази менша від третьої! Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметрдоривнює 105см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-одна сторона, х+9-другая,2х-третья! х+2х+х+9=105 4х+9=105 4х=96 х=24
Гость:
х+2х+х+9=105 4х+9 = 105 4х=105-9 4х=96 х=24 см 3 сторона 2* 24= 48 см 2 сторона 24+9= 33 см 1 сторона
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