Диагонали трапеции АВСД пересекаются в точке М.Найдите основание АД, если АМ=12,МС=6,ВС=8
Математика
Диагонали трапеции АВСД пересекаются в точке М.Найдите основание АД, если АМ=12,МС=6,ВС=8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треуг. ВМС подобен треуг. АМD(по двум углам !!! не забудь, что ВС параллельна АD ), составляем пропорцию ВС/AD=MC/AM AD=BC*AM/CM=8*12/6=16
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