Начерти окружность радиусом 2 см . Проведи в ней диаметр . Соедини отрезками концы диаметра с любой точки окружности. Прверь какой получился треугольниик .

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Если концы диаметра соединить с любой точкой, лежащей на окружности, получится прямоугольный треугольник. И наоборот, центр окружности, описанной вокруг прямоугольного треугольника, лежит на середине его гипотенузы. Т. е. гипотенуза прямоугольнго треугольника является диаметром описанной окружности.