подбери как  можно больше  глаголов  к данным  существительным     1)рожь  зреет , ...    2) На печи готовят, ...  3) Луч  солнца ...    4) ) Врач ...   5)  Лес...

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подбери как  можно больше  глаголов  к данным  существительным     1)рожь  зреет , ...    2) На печи готовят, ...  3) Луч  солнца ...    4) ) Врач ...   5)  Лес...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рожь зреет, колосится 2)на печи готовят  , пекут  3) луч солнца сверкает ,светит 4) врач лечит ,  режет 5) лес шумит ,  густеет
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