подбери как можно больше глаголов к данным существительным 1)рожь зреет , ... 2) На печи готовят, ... 3) Луч солнца ... 4) ) Врач ... 5) Лес...

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подбери как можно больше глаголов к данным существительным 1)рожь зреет , ... 2) На печи готовят, ... 3) Луч солнца ... 4) ) Врач ... 5) Лес...

Автор: Гость