подбери как можно больше глаголов к данным существительным 1)рожь зреет , ... 2) На печи готовят, ... 3) Луч солнца ... 4) ) Врач ... 5) Лес...
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подбери как можно больше глаголов к данным существительным 1)рожь зреет , ... 2) На печи готовят, ... 3) Луч солнца ... 4) ) Врач ... 5) Лес...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)рожь зреет, колосится 2)на печи готовят , пекут 3) луч солнца сверкает ,светит 4) врач лечит , режет 5) лес шумит , густеет
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