В магазин завезли 2,8  т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?

Математика
В магазин завезли 2,8  т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,8/7*5=2(т)-пряников продано до обеда 2,8-2=0,8(т)-осталось продать. Ответ:0,8т.
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