В магазин завезли 2,8 т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?

Математика

В магазин завезли 2,8 т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?

Автор: Гость